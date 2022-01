La residente della Commissione Europea ricorda il il presidente del Parlamento europeo morto a 65 anni

(LaPresse) Ursula Von Der Leyen ricorda commossa David Sassoli, il presidente del Parlamento europeo morto a 65 anni in un ospedale di Aviano, in provincia di Pordenone. “Un campione di giustizia e solidarietà e un caro amico“, lo definisce la presidente della Commissione Europea che si presenta davanti alle telecamere vestita di nero. “E’ un giorno triste per l’Europa che perde un convinto europeista, un sincero democratico e un uomo buono”, esordisce Von der Leyen parlando in italiano.

