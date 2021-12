Le parole del ministro del Turismo a margine della presentazione del tradizionale report di Federalberghi

(LaPresse) “E’ evidente che sarà un inverno Italia su Italia per cui sarà più un turista italiano quello che andrà nelle nostre belle montagne, purtroppo per quanto riguarda i turisti di lungo raggio ci sono ancora tante restrizioni e tanti chiari di luna e questa variante Omicron ha arrestato un percorso di apertura di corridoi che si stava avviando bene”. Queste le parole del ministro del Turismo, Massimo Garavaglia a margine della presentazione del tradizionale report di Federalberghi sulle vacanze natalizie. “Purtroppo in queste ultime settimane molti altri Paesi sono tornati in lockdown e quindi gli austriaci non possono uscire così come gli olandesi o gli inglesi che hanno difficoltà, e quindi sarà un inverno all’insegno del mercato italiano”, spiega Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi.

