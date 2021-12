Il governatore della Liguria: "Per me deve restare a Palazzo Chigi"

(LaPresse) “Draghi a Palazzo Chigi sta facendo uno straordinario lavoro, non legato solo alla pandemia, ma anche al Pnrr e al rilancio del Paese. Secondo me almeno per un po’ dovrebbe rimanere”. Lo ha dichiarato il presidente della Liguria Giovanni Toti. “Quando è stato presidente della Bce ha fatto un ottimo lavoro, da vero patriota. L’unico problema di Draghi è che non è la pecora Dolly. Quindi, non potendo clonarlo, la politica deve decidere se lo vuole di qua o di là”, ha concluso Toti.

