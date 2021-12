Il coordinatore di Forza Italia: "Per affrontare e sconfiggere il Coronavirus serve a Palazzo Chigi"

(LaPresse) “Draghi sarebbe un eccellente presidente della Repubblica, ma penso che per l’Italia sia meglio averlo a palazzo Chigi piuttosto che al Quirinale”. Queste le parole del coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, parlando con i giornalisti a margine di Atreju. “Draghi è una delle grandi risorse della Repubblica ma ritengo che sia più utile al Paese come presidente del Consiglio fino al 2023”, ha aggiunto Tajani che ha poi concluso: “Non vedo nessuno, con tutto il rispetto per tutti coloro che sono sul palcoscenico politico, che possa tenere insieme Berlusconi, Salvini, Renzi, Bersani, Letta e Conte per un governo di unità nazionale. l’unico che lo ha potuto fare e che lo può fare si chiama Mario Draghi”.

