La leader di FdI apre l'iniziativa a Roma: "Più che di Quirinale parleremo di dove va la democrazia"

Giorgia Meloni ha aperto la 23esima edizione di Atreju in piazza Risorgimento a Roma. “Non è la prima volta che invitiamo buona parte dei leader di partito. E’ una manifestazione aperta perché le identità forti non hanno paura di confrontarsi con gli altri“, ha detto la leader di Fratelli d’Italia, inaugurando la manifestazione politica giovanile, di cui l’ex ministra fu la prima organizzatrice nel 1998. “Non credo si parlerà di come andrà a finire per il Quirinale ma siamo qui per parlare di quale sarà la responsabilità della politica nell’elezione del Capo dello Stato – ha proseguito Meloni -. Io cerco un Capo dello Stato che faccia rispettare le regole e che difenda la sovranità nazionale italiana. Siamo qui per interrogarci su dove sta andando la nostra democrazia, con un Parlamento che non serve più a niente: non è più accettabile”.

