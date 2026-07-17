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sabato 18 luglio 2026

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Caso Roggero, gioielliere a Mattarella: "Presidente la prego, mi conceda la grazia"

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Un ultimo appello al capo dello Stato prima di varcare l’ingresso del carcere di Bollate, dove si è costituito alle 16.45. Ai cronisti che gli hanno chiesto cosa direbbe al presidente della Repubblica, Mario Roggero ha risposto: “Presidente, ho visto che ha graziato la Minetti e che ha graziato lo scafista libico, quindi la pregherei se io riuscissi anche a entrare in questa possibilità di grazia, anche perché c’è un sacco di lavoro da fare a casa. Devo seguire la famiglia, devo seguire i nipoti, devo seguire il lavoro”. Il gioielliere di Grinzane Cavour, nel Cuneese, è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante una rapina alla sua gioielleria il 28 aprile 2021. “Questo per noi è un disastro economico anche”, ha aggiunto Roggero. Sul futuro dell’attività di Grinzane Cavour ha spiegato che il negozio non chiuderà: “Sì, resterà aperto per un po’ di tempo, resterà aperto, poi vedremo”. Poi ha escluso l’ipotesi di una candidatura con la Lega: “È l’ultima cosa…”.