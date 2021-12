La leader di FdI: " Il Governo ha gestito male questa vicenda"

(LaPresse) “Uno Stato giusto fa assistenzialismo verso chi non può lavorare. Verso chi può lavorare immagina strumenti di incentivazione per il lavoro. Il Reddito di cittadinanza va abolito perché è una misura pensata male che disincentiva al lavoro”. Lo ha dichiarato Giorgia Meloni a margine di una conferenza stampa nella sede di Fratelli d’Italia a Roma. “Al contrario noi proponiamo incentivi all’assunzione per chi può lavorare e un assegno di solidarietà di 400 euro per chi è impossibilitato a lavorare. Si pone certo un problema di salario in questo Paese, ma il Reddito di cittadinanza non lo risolve”, ha concluso Meloni.

