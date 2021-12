La capogruppo alla Camera di Iv dopo l'incontro con il premier

(LaPresse) – “Non sono mancati i voti di Italia viva perché nell0emendamento ci siamo astenuti e comunque i voti del centro sinistra anche con Iv non sarebbero stati sufficienti. Al di là di uessto credo sia difficile se si ascolta solo il racconto del Pd visto che erano loro a dire o Conte o morte quindi lezioni sulla fedeltà al governo draghi non le prendiamo. La vera sfida sarà spendere tutte le risorse del Pnrr”. Così la capogruppo alla Camera di Iv Maria Elena Boschi alla fine dell’incontro con Draghi a palazzo Chigi in merito alla votazione sull’emendamento alla proposta di legge alla Camera per la regolamentazione delle lobbie su cui i governo è andato in minoranza.

