Così il leader della Lega a margine dell'assemblea di Confartigianato

(LaPresse) “Noi siamo contenti di offrire agli italiani – e questo è uno dei motivi per cui la Lega è entrata nel governo – otto miliardi di taglio di tasse. Per tutti: lavoratori, pensionati e partite IVA e lavoratori autonomi, che erano stati dimenticati. Oggi, come ieri e come domani, chiederemo uno sforzo in più sulle bollette di luce e gas”. Lo ha dichiarato Matteo Salvini a margine dell’assemblea di Confartigianato. “L’emergenza di queste settimane e dei prossimi mesi è il caro bollette. Occorre uno sforzo maggiore del governo per ridurre il costo delle bollette. I soldi si possono trovare. Altrimenti rischia di essere un inverno freddo e buio. A Draghi diremo che servono almeno altri tre miliardi che si possono recuperare anche intervenendo sul Reddito di cittadinanza. Dare nove miliardi che, in parte, vanno ai furbetti del Reddito di certo non aiuta”, ha sottolineato il leader della Lega.

