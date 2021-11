La capogruppo di Forza Italia in Senato dopo l'incontro sulla manovra con il premier Draghi

“Altri due miliardi dedicati all’Irap, abbiamo insistito molto sulla proroga delle cartelle esattoriali, abbiamo detto che è molto importante che ristoratori e baristi con i tavolini fuori siano in grado di farlo gratuitamente e naturalemente abbiamo bisogno garanzie sul bonus casa. Aspettiamo risposte, non ci hanno detto di no”. Lo dice Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia in Senato, all’uscita da Palazzo Chigi dopo l’incontro con Draghi sulla manovra.

