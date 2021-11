Il presidente della Campania critico: "Adesso si sono resi conto che siamo alla quarta ondata"

“Non abbiamo fatto niente per opportunismo politico e anche perché abbiamo una maggioranza dove sono presenti forze irresponsabili, Lega e Fratelli d’Italia – non in maggioranza FdI – che hanno alimentato in questi mesi la protesta”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine di un incontro a Palazzo Santa Lucia. “Poi si sono fermati quando hanno visto che si paralizzava l’attività del commercio, dei centri storici e quando arrivavano le disdette dei pacchetti turistici. Ma per mesi questi irresponsabili hanno lavorato sostanzialmente per la diffusione del contagio. Adesso si sono resi conto che siamo arrivati alla quarta ondata”, ha aggiunto De Luca.

