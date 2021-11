Il leader della Lega in campania per l'assemblea regionale del partito: "Ok aiuti a chi non lavora ma stop ai furbetti"

(LaPresse) “I referendum sulla giustizia in primavera saranno una pacifica rivoluzione”. Così Matteo Salvini, a margine dell’assemblea regionale campana della Lega che si è tenuta oggi a Napoli alla stazione Marittima. Sul reddito di cittadinanza ha detto: “Garantire aiuto a chi non può lavorare è sacrosanto però fermare gli sprechi dei furbetti del reggito che vanno in giro in Porche è altrettanto sacrosanto”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata