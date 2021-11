Il presidente francese a Roma incontro prima il Capo dello Stato e poi il premier italiano

(LaPresse) Il presidente francese Emanuel Macron è a Roma per la firma del Trattato del Quirinale. Il capo dell’Eliseo è stato ricevuto prima al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e poi a Palazzo Chigi dal premier Mario Draghi con cui si è intrattenuto per oltre due ore. In serata poi la cena al Colle.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata