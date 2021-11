Il coordinatore e vicepresidente di Forza Italia: "Serve reddito di dignità"

(LaPresse) “Berlusconi ha precisato la sua posizione sul sostegno a chi non può lavorare, che è il nostro reddito di dignità, posizione storica di Forza Italia. Questo non significa che non debbano essere colpiti duramente tutti gli abusi. Chi non può lavorare come pensionati, disabili o casalinghe, deve essere sostenuto dallo Stato”. Così Antonio Tajani, coordinatore e vicepresidente di Forza Italia, a margine di una conferenza stampa a Roma. “Per quanto riguarda il fronte economico, chiediamo riduzione forte della pressione fiscale, riduzione del costo del lavoro e abolizione dell’Irap soprattutto per piccole e piccolissime imprese e per le partite Iva utilizzando i fondi a disposizione nella prossima manovra” ha aggiunto Tajani.

