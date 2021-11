La leader di Fdi: "Su questo tema non rispondo più"

“Sul tema del Quirinale non intendo rispondere più: non capisco perché nei tg gli altri possono parlare delle proposte che fanno agli italiani e a Fdi fanno parlare sempre di Quirinale. Siccome anche noi ci occupiamo dei problemi degli italiani, e forse anche più degli altri, vorremmo parlare di questo”. Così Giorgia Meloni parlando con i giornalisti a margine dell’assemblea di Federmanager. “Degli altri si mandano le proposto che fanno sul reddito di cittadinanza, sulle tasse e sulla casa e di Fdi si fa parlare di giochi di Palazzo, questo non va più bene”, ha aggiunto Meloni.

