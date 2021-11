La leader di FdI sul voto anticipato: "Salvini non ha cambiato idea"

(LaPresse) “Il tema del Quirinale è una cosa seria, non dobbiamo giocare alla figurine”. Risponde così Giorgia Meloni a chi gli chiede, in una conferenza stampa, se preferisca Draghi o Berlusconi al Colle. “Se Berlusconi si candidasse figurarsi se Fratelli d’Italia non lo sosterrebbe ma è una questione complessa e poi c’è il voto segreto”, ragiona la presidente di FdI sottolineando comunque che “Silvio Berlusconi è la nostra prima scelta, secondo noi avrebbe le carte in regola per fare questo lavoro”. Meloni ha parlato anche del ritorno alle urne in caso di elezione di Mario Draghi alla presidenza della Repubblica: “Sulle elezioni credo che Matteo Salvini non abbia cambiato idea, ci ho parlato. Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia non hanno mai indietreggiato rispetto al tema della libertà dei cittadini di scegliersi un governo. Penso che siamo tutti d’accordo”, ha sottolineato.

