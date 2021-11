Il ministro degli Esteri dal palco di Pomigliano d'Arco dove presenta il suo libro

(LaPresse) Luigi Di Maio è a Pomigliano d’Arco per la presentazione del suo libro ‘Un amore chiamato politica’. Dal palco ha dichiarato: “Se dobbiamo eleggere un presidente della Repubblica è per sette anni, non ci sono i mandati a tempo determinato”. Su Berlusconi ha detto: “E’ una grandissima truffa ai suoi danni di Salvini e Meloni, lo fregheranno”. Sul Movimento 5 Stelle ha invece dichiarato che crede “nella leadership di Conte”.

