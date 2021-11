Il ministro degli Esteri a Pomigliano d'Arco per presentare il suo libro

(LaPresse) Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, arriva al teatro Gloria di Pomigliano d’Arco per presentare il suo libro ‘Un amore chiamato politica‘. “E’ chiaro ed evidente che con quei partiti, come FdI e Lega, che soffiano sul vento dei no vax e solleticano i no green pass noi non possiamo avere niente a che fare” ha dichiarato Di Maio ai giornalisti.

