Il ministro degli Esteri a Pomigliano d'Arco per presentare il suo libro

(LaPresse) “Ci sono forze politiche che hanno firmato il Patto per Napoli per sostenere Manfredi, si tratta di sostenere i nostri sindaci in difficoltà in tutta Italia”. Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, arriva al teatro Gloria di Pomigliano d’Arco per presentare il suo libro ‘Un amore chiamato politica’. “Credo ci sia un’unità di intenti per portare il M5S a essere top leader delle forze politiche italiane” ha aggiunto.

