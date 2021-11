Così il leader della Lega a margine di un evento a Milano

(LaPresse) “In questi giorni stiamo e personalmente sto lavorando per sbloccare il bonus per i genitori separati che è stato approvato e finanziato con 10 mln di euro ed è bloccato per motivi burocratici. L’obiettivo è entro novembre rendere disponibili questi soldi fino a 800 euro al mese” per chi ha avuto problemi durante il covid e non riesce a pagare l’assegno ai figli o all’ex coniuge. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, a margine dei lavori della Scuola politica del partito a Milano. “Questa è vita reale. Entro novembre si deve sbloccare questo bonus, anzi contiamo in Parlamento di arricchirlo, tagliando degli sprechi alla voce reddito cittadinanza. Serve un emendamento in Parlamento e ci stiamo lavorando”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata