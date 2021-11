Il Presidente della Repubblica ha lasciato una corona per le vittime della guerra di indipendenza

(LaPresse) Il Presidente della Repubblica, in viaggio di stato per due giorni in Algeria, si è recato con il suo omologo algerino, Abdelmadjid Tebboune, al Monumento del Martire di Algeri per deporre una corona in onore delle vittime della guerra d’indipendenza d’Algeria.

