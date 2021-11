Così la leader di Fratelli d'Italia dopo l'incontro a Palazzo Chigi

(LaPresse) “Uno dei tratti distintivi di Fratelli d’Italia è che siamo un partito assolutamente presidenzialista e secondo me la più grande riforma da fare in Italia sarebbe quella presidenziale. Però prima bisognerebbe fare una legge costituzionale e in secondo luogo il presidente va eletto dai cittadini. Perché l’idea di un presidenzialismo de facto imposto dall’alto a me non convince, indipendentemente dall’autorevolezza indiscussa del presidente Draghi”. Così Giorgia Meloni, al termine dell’incontro a Palazzo Chigi, ha risposto ad una domanda su quanto affermato da Giancarlo Giorgetti su una eventuale elezione di Draghi al Quirinale.

