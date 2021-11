Così la leader di Fratelli d'Italia dopo l'incontro a Palazzo Chigi

(LaPresse) “Abbiamo portato al presidente Draghi alcune nostre proposte, oggi sulla manovra, partendo dalle tasse su cui Fratelli d’Italia rivendica che gli 8 miliardi del governo vadano interamente sul tema lavoro e del taglio del cuneo contributivo, da dividersi tra aziende e lavoratori e possibilmente con priorità a giovani e alle donne”. Così la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni al termine dell’incontro a Palazzo Chigi. Altro tema trattato è quello della casa e delle revisioni catastali, poi il reddito di cittadinanza e le pensioni. “I controlli vanno fatti prima di dare il reddito di cittadinanza – ha detto Meloni – e i soldi che sono stati assegnati a persone che non meritavano il sussidio devono andare ad aiutare i pensionati con pensione di invalidità”. “Sulle pensioni, crediamo che vadano combattute alcune ingiustizie del sistema pensionistico, una tra tutte: le pensioni d’oro. A dicembre scadrà il contributo di solidarietà chiesto a pensionati molto più fortunati di chi va in pensione oggi o dei giovani di domani. Chiediamo che almeno si reintroduca il contributo di solidarietà e abbiamo portato la nostra storica proposta di ricalcolo delle pensioni retributive troppo alte per sanare la vergogna delle pensioni d’oro”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata