Il segretario della Lega: "Punite le arroganze di Letta e Di Maio"

(LaPresse) “Io spero che Letta mi ascolti e ascolti il Santo Padre, la Lega è pronta da settimana prossima a discutere in commissione Giustizia in Senato per una proposta di legge che aumenti le pene a chi discrimina o aggredisce in base all’orientamento sessuale”, così il segretario della Lega, Matteo Salvini, nel corso di un punto stampa a Milano. “Il Ddl Zan era sbagliato perché tirava in mezzo bambini e reati di opinione. Sono state punite le arroganze dei Letta e dei Di Maio, con il voto di tanti parlamentari di sinistra che hanno votato contro”, ha concluso.

