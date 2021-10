Il relatore del testo contro l'omofobia in piazza a Roma il giorno dopo lo stop in Senato

(LaPresse) – “Da domani metteremo in campo una mobilitazione che deve portare a coinvolgere l’opinione pubblica. Vedremo se sarà una legge di iniziativa popolare visto che il referendum non possiamo farlo. Partiamo dal fatto che il paese reale è lontano da quello spettacolo visto al Senato. Sicuramente tutto ciò che si farà partirà dal presupposto che non si torna indietro. Non rinunciamo ai diritti, soprattutto per quanto riguarda l’identità di genere. La gente ti segue e ti crede se rimani coerente e non la tradisci”. Lo ha detto Alessandro Zan a margine della manifestazione del popolo “arcobaleno” a Roma, il giorno dopo lo stop in Senato al provvedimento che porta il suo nome.

