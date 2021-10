Alessandro Zan deluso dopo che il Senato ha bloccato il ddl contro l'omotransfobia da lui ideato

(LaPresse) Alessandro Zan deluso dopo che il Senato ha bloccato il ddl contro l’omotransfobia da lui ideato. “Quella di oggi è una pagina nera per la nostra democrazia e i diritti perché il Senato ha deciso di essere lontano dal paese reale che a grande maggioranza ha chiesto e chiede una legge contro i crimini d’odio”, così il deputato del Pd che poi ha continuato. “Questa battuta d’arresto non consente all’Italia di essere tra i paesi più civili e avanzati. La destra sovranista non ha accettato di togliere la tagliola del non passaggio agli articoli, e questo dimostra come sia vicina a Orban e alla Polonia e non invece ai paesi più civili”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata