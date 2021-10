Il leader Cisl: "Obiettivo è restituire prelievo fiscale a lavoratori e pensionati"

(LaPresse) Il giorno dopo il confronto con Draghi sulla legge di bilancio e la legge di bilancio, che ha lasciato insoddisfatti i sindacati, il segretario della Cisl Luigi Sbarra torna sui temi sul tavolo: “Sulla manovra non ci sono novità, non ci sono incontri programmati. Il governo conosce le nostre rivendicazioni, restiamo fiduciosi che torni sui propri passi e assicuri risposte condivise ai temi che abbimao già presentato. Nei prossimi igorni decdieremo le iniziative di mobilitazione”, afferma Sbarra lasciando Palazzo Chigi al termine dell’incontro tra governo e sindacati sul Labour 20. “L’obiettivo è avere una legge di stabilità equa e attenta ai bisogni del lavoro e che possa restitutire pezzi di prelievo fiscale ai lavoratori e ai pensionati per una riforma complessiva del sistema previdenziale e pensionistico e italiano”, prosegue il leader della Cisl.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata