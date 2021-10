Il leader della Cgil: "Vogliamo dare un futuro ai giovani e a questo Paese"

(LaPresse) “E’ stato un incontro cordiale, rispetto a ieri è una notizia”. Così il segretario Uil Pierpaolo Bombardieri al termine dell’incontro a palazzo Chigi sul Labour 20 scherza con i giornalisti che lo incalzano sul vertice di ieri sera con il governo sulle pensioni. “Nell’incontro abbiamo illustrato i temi che riguardano il lavoro, la necessità di discutere nell’ambito del G20 del riconoscimetno del ruolo delle parti sociali. In molti dei Paesi del G20 non è possibile fare attività sindacale e se lo si fa si rischia di andare in galera – ha aggiunto il segretario -. Abbiamo anche sostenuto la necessità del diritto alla salute e alla sicurezza, ribadendo anche la necessità di sueprare i brevetti dei vaccini“. “A Draghi abbiamo chiesto di farsi portavoce di queste necessità durante il G20 e abbiamo riscontrato grande disponibilità”, ha precisato. “Non si è parlato di manovra e pensioni in questo caso”. “Registriamo alcuni tweet di chi ha precarizzato il paese e ora vuole spiegare a noi come tutelare i giovani, penso che tre minuti di vergogna siano utili”, conclude

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata