Il premier al Labour 20 il giorno dopo il confronto sulla manovra: "Lavoro, accesso vaccini e transizione ecologica al centro del G20"

Mario Draghi il giorno dopo il confronto con i sindacati sulla manovra, con la mancata intesa sulle pensioni, vede ancora i leader delle sigle all’incontro con i rappresentanti della Presidenza del Labour 20 a Roma. “Il multilateralismo non riguarda soltanto i governi, ma anche le parti sociali. La riunione di oggi ne è la dimostrazione. Voi sindacati avete un ruolo molto importante da svolgere. La tutela dei più deboli, ovunque essi siano, ci unisce. Insieme, dobbiamo fare in modo che innovazione e produttività vadano di pari passo con equità e coesione sociale. E farlo pensando non solo ai lavoratori di oggi, ma anche a quelli di domani”, ha detto il premier. “Voglio ringraziare i sindacati italiani, che hanno mostrato grande senso di responsabilità nell’aiutarci a disegnare regole chiare per riaprire.”, ha aggiunto il presidente del Consiglio.

Il capo del governo poi ha parlato degli altri argomenti su cui verterà il G20 al via sabato nella Capitale. “L’altro tema al centro di questo vertice è la transizione ecologica. Durante il G20 discuteremo di come ridurre le emissioni di gas climalteranti per centrare gli obiettivi internazionali che ci siamo prefissi – ha spiegato il premier -. L’Europa si è mossa con grande determinazione su questo fronte.Tuttavia, la crisi climatica può essere affrontata solo se tutti Paesi del G20 decidono di agire in modo simultaneo, coordinato e coraggioso”.

