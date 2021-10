Così la enatrice di Forza Italia dopo che l'aula del Senato ha approvato la proposta di non passaggio all'esame degli articoli

(LaPresse) “Punità la supponenza del Pd, la superiorità morale che loro manifestano sempre”. Così Licia Ronzulli senatrice di Forza Italia dopo che l’aula del Senato ha approvato la proposta di non passaggio all’esame degli articoli del ddl Zan con 154 voti favorevoli, 131 contrari, e due astenuti. “Non hanno voluto dialogare ma approvare la legge così come era. E il Senato non è un notaio che si mette a retificare quello che fa un ramo del Parlamento. Avremmo voluto emendare, migliore questo testo ma non c’è stata data la possibilità”, ha aggiunto Ronzulli.

