Lo ha dichiarato il senatore del M5S

(LaPresse) “C’è un cammino di civiltà che va avanti e non ci sarà nessun voto segreto o ostruzionismo che potrà fermarlo”. Lo ha dichiarato il senatore del M5S Ettore Licheri in relazione al Ddl Zan. “Oggi la legge ha subito uno stop. Il Movimento Cinque Stelle ha difeso il provvedimento con le unghie e con i denti. Continueremo a difendere questo salto di civiltà che il Paese chiede. Il Paese sta dimostrando una sensibilità che, evidentemente, il Parlamento non ha ancora recepito. Sarà compito di tutti andare avanti e far sì che questo Paese possa progredire nell’inclusione sociale e nella lotta alla discriminazione e alla violenza sessuale”, ha aggiunto Licheri.

