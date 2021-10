(LaPresse) “Piuttosto che fare un mostro giuridico, una porcata, e io me di porcate me ne intendo, vi garantisco che è meglio fermarci qui”. Lo ha detto Roberto Calderoli, illustrando nell’aula del Senato la ‘tagliola’ sul ddl Zan, cioè la proposta di non passare all’esame degli articoli. “Mi appello a tutti perchè nel segreto dell’urna ciascuno possa esprimersi liberamente. Fermiamoci oggi, non è una bocciatura di una legge e quindi si può ripartire immediatamente ad esaminare un testo vero, e in 14 mesi di cose se ne fanno tante. Meglio uno stop oggi che un ahime domani”, ha concluso il senatore. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

