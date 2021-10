Si riapre il dibattito sul disegno di legge contro l'omotransfobia

Si riapre la prossima settimana nell’Aula del Senato il dibattito sul Ddl Zan che si era interrotto prima della pausa estiva. Il ddl recante misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per sesso, genere o disabilità – che vede centrosinistra e centrodestra su posizioni distanti – è stato calendarizzato dalla Conferenza dei capigruppo per mercoledì 27 ottobre: prevista la prosecuzione e conclusione della discussione generale, poi a seguire ci saranno i due voti sul non passaggio agli articoli chiesti da Lega e FdI. Il giorno prima, il 26, a Palazzo Madama è invece all’ordine del giorno la discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge sul contrasto degli incendi boschivi. Sempre mercoledì in agenda poi il ddl collegato alla manovra di bilancio sui titoli universitari abilitanti (già approvato dalla Camera come il Ddl Zan) e la modifica dell’articolo 119 della Costituzione per il riconoscimento dello svantaggio dell’insularità. La prossima settimana saranno discusse in Aula anche la Legge europea 2019-2020 (Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea) e le relazioni Programmatica 2021 e Consuntiva 2020, licenziate dalla Commissione Politiche Ue nella seduta del 22 settembre.

Alla Camera la proposta di una commissione di inchiesta sulla pandemia

In attesa poi dell’arrivo in Parlamento della Manovra, ricco anche il programma dei lavori che attende l’Aula della Camera. Martedì avranno luogo le discussioni con votazioni delle mozioni concernenti iniziative in materia di lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni e sarà affrontato il tema legato alla proposta di istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dello scoppio della pandemia di Sars-Cov-2 e sulla congruità delle misure adottate dagli Stati e dall’Organizzazione mondiale della sanità per evitarne la propagazione nel mondo. Da mercoledì – giorno del consueto appuntamento con il Question time – avranno poi luogo le discussioni con votazioni del disegno di legge riguardante misure urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali. La Conferenza dei capigruppo è convocata sempre mercoledì alle ore 14, presso la Sala della Regina, con all’ordine del giorno la predisposizione del calendario dei lavori di novembre.

Nel fitto calendario dei lavori delle commissioni parlamentari da segnalare a Montecitorio l’audizione in quella Affari Costituzionali della Ministra per gli affari regionali e le autonomie, Mariastella Gelmini, sul tema legato all’ordinamento e ai poteri della città di Roma; in Commissione Ambiente, nell’ambito dell’esame della Proposta di piano per la transizione ecologica, andranno in scena le audizioni informali di rappresentanti di Fridays For Future Italia, Greenpeace, Legambiente, Wwf e Youth4Climate, Ance, Enea e Ispra; in Commissione Affari costituzionali spazio invece all’audizione in videoconferenza del generale Pasquale Angelosanto, comandante del Ros dei Carabinieri, sulle proposte di legge per il contrasto della radicalizzazione e dell’estremismo violento di matrice jihadista. Le Commissioni Difesa di Camera e Senato, nell’ambito dell’esame del Documento Programmatico Pluriennale per la Difesa per il triennio 2021–2023, svolgeranno invece l’audizione informale del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Ezio Vecciarelli. Copasir convocato poi martedì a Palazzo San Macuto per l’esame di una proposta di Relazione su una più efficace azione di contrasto al fenomeno della radicalizzazione jihadista, e mercoledì per l’audizione del Procuratore generale presso la Corte d’Appello di Roma, Antonio Mura. Al Senato in programma martedì in commissione Istruzione l’audizione del ministro dell’Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa, sull’impatto dei cambiamenti climatici sui beni culturali e sul paesaggio. In Commissione Affari Costituzionali infine continua l’esame sull’estensione della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento dello screening.

