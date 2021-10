Il leader della Lega ai cronisti: "Il Cavaliere ci sta pensando, ma lo dovete chiedere a lui"

(LaPresse) “Berlusconi sta decidendo. Se decidesse di scendere in campo come leader di uno dei partiti del Centrodestra, avrebbe tutto il nostro sostegno. Però lo dovete chiedere a lui, non a me”. Lo ha dichiarato il segretario della Lega, Matteo Salvini, al termine dell’incontro con i parlamentari del Carroccio al Teatro Sala Umberto, a Roma.

