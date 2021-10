Il neoeletto primo cittadino: "Grazie, inizia una nuova stagione per la città"

Passaggio di consegne questa mattina, giovedì, in Campidoglio a Roma tra la sindaca uscente Virginia Raggi e il sindaco, neoeletto, Roberto Gualtieri.

Grazie a tutte e a tutti. Inizia una nuova stagione per Roma. Al lavoro! pic.twitter.com/2w8RW91WPd — Roberto Gualtieri (@gualtierieurope) October 21, 2021

“Grazie a tutte e a tutti. Inizia una nuova stagione per Roma. Al lavoro!”. Così Roberto Gualtieri, neo-sindaco di Roma, dopo il passaggio di consegne. Gualtieri ha infatti postato una foto sui social mentre si affaccia dal balcone dello studio del sindaco con vista sui Fori Imperiali.

Roberto Gualtieri è arrivato puntuale questa mattina in Campidoglio per la cerimonia di insediamento programmata per le 11. Prima la foto di rito dal balcone del suo nuovo studio e poi l’incontro privato con la Raggi durato circa un’ora. Nell’aula Giulio Cesare il saluto della sindaca uscente: “Con grande senso delle istituzioni oggi consegno la città nelle mani del nuovo sindaco, al quale faccio ancora in bocca al lupo per il nuovo lavoro. Faccio i miei migliori auguri a Roberto Gualtieri, fare il sindaco è un mestiere complesso ma bellissimo. A livello umano e politico è una esperienza decisamente piena. Sono stata onorata di guidare la mia città per cinque anni, che è la più bella del mondo”.

“Ringrazio Virginia Raggi – ha replicato Gualtieri – per il lavoro di questi anni, adesso inizia la fase intensa e appassionante. Sono onorato di assumere questo ruolo, a cui dedicherò il mio impegno, la mia passione e la mia energia”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata