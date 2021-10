Cosi il candidato del centrosinistra dopo i primi risultati che fotografano una sua netta vittoria al ballottaggio

(LaPresse) Roberto Gualtieri commenta i primi risultati del ballottaggio delle amministrative di Roma che lo vedono in netto vantaggio sul candidato del centrodestra Enrico Michetti. “Sarò il sindaco di chi mi ha votato ma anche di chi non mi ha scelto, delle romane e dei romani. Sarò il sindaco di tutta la città”, ha detto il candidato del centrosinistra che ha ringraziato anche i suoi rivali sulla strada del Campidoglio: “Ringrazio chi mi ha votato, ma anche gli avversari per questa campagna elettorale”.

