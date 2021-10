Così il leader della Lega al termine della riunione coi parlamentari della Lega a Roma

(LaPresse) “Chiederò oggi stesso un confronto anche con i segretari confederali dei principali sindacati per avere una proposta unitaria che tenga insieme le proposte di tutti“. Così Matteo Salvini, al termine della riunione coi parlamentari della Lega a Roma. “Ascolto ogni proposta. Il tema lavoro, il tema tasse e il tema pensioni sono temi centrali su cui Lega, Fdi e Fi hanno il dovere di lavorare insieme”, ha aggiunto Salvini. “Abbiamo ribadito che il Centrodestra è unito anche sulla legge elettorale, che non può essere proporzionale, e sull’elezione del Presidente della Repubblica, che vedrà il Centrodestra partire in posizione di vantaggio”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata