Così il neosindaco durante una conferenza stampa nel comitato elettorale il giorno dopo le elezioni

(LaPresse) “Una fotografia piuttosto nitida di una rimonta che ha fatto il centrosinistra in tutte e otto le circoscrizioni. Forse oltre le nostre più rosee aspettative, siamo andati davanti in tutte le circoscrizioni della città, comprese la 5 e la 6 dove al primo turno avevamo perso. Sono molto contento del dato di consenso che abbiamo acquisito in questo secondo turno. Quasi 29mila voti in più del primo turno: questo è un elemento che ci responsabilizza ancora di più rispetto alle prossime fasi e, in generale, alla nostra azione di governo”. Lo ha detto il neo sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, durante una conferenza stampa nel comitato elettorale di corso Lione 85. “È un successo del noi, non soltanto di Stefano Lo Russo. Di un gruppo che si è compattato, uno staff giovane che abbiamo costruito qui a Torino, mettendo insieme competenze tecniche e politiche, e soprattutto attraverso l’amicizia, la lealtà e l’entusiasmo, che hanno caratterizzato tutta la nostra campagna elettorale”, ha aggiunto.

