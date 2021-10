La protesta in aula da parte dei Deputati di Fratelli d'Italia

(LaPresse) Contestazione dai banchi di Fratelli d’Italia durante l’informativa della ministra Lamorgese alla Camera. “Dimissioni”, si è sentito urlare in più occasioni dai deputati subito richiamati all’ordine dal presidente Roberto Fico che si è rivolto soprattutto ad Andrea Delmastro e a Federico Mollicone. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

