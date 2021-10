Così la leader di Fratelli d'Italia commentando i risultati dei ballottaggi delle amministrative

(LaPresse) “Oggi a livello nazionale i tre partiti del centro destra hanno sostanzialmente tre posizioni differenti. E’ evidente che, soprattutto nel momento in cui c’è un pezzo della coalizione che governa assieme a Pd e M5S, questo rende difficile creare un’alternativa chiara, ed è normale che questo possa creare disorientamento nell’elettorato di centrodestra”. Così la leader di Fdi, Giorgia Meloni, commentando nella sede del partito l’esito del ballottaggio delle amministrative che ha visto il centrodestra sconfitto in diverse città. “Ho sentito Berlusconi e sentirò anche Salvini. Credo ci si debba vedere a partire da questa settimana. Credo che si debba lavorare per prendere posizioni il più possibile di coesione”.

