Il vicepresidente di FI: "Salva vite umane. Tamponi gratis solo per chi non può vacicnarsi"

(LaPresse) Il vicepresidente di Forza Italiai a margine di una conferenza stampa congiunta del centro destra per Michetti, al Tempio di Adriano a Roma mostra il Green Pass. “E’ uno strumento utile per salvare le vite umane come i vaccini. Io credo che i tamponi debbano essere gratuiti per chi non può vaccinarsi e se i tamponi sono pubblici per il privato servirebbero anche per il privato – ha detto il coordinatore azzuro – . Io mi auguro che il porto di Trieste non venga bloccato, si siedano intorno ad un tavolo, si parli con il ministero e si spieghi a queste persone che il green pass e vaccini servono a salvare vite umane”. “Io giro con il green pass, non mi costa fatica mostrarlo”, sottolinea Tajani, mostrando il certificato cartaceo.

