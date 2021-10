Il segretario dem da Sulmona: "Sabato saremo alla manifestazione dei sindacati"

(LaPresse) – “É il momento dell’unità non è il momento delle divisioni”. Lo ha detto il segretario del Partito democratico Enrico Letta oggi a Sulmona, in provincia dell’Aquila, a sostegno del candidato sindaco di centrosinistra Gianfranco Di Piero. “Sabato saremo alla manifestazione dei sindacati dopo l’attacco squadrista alla Cgil: ci saremo con il tricolore non con le nostre bandiere” ha aggiunto.

