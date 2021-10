"Tutti hanno toccato il problema dei diritti delle donne, con in testa la necessità di garantire loro il diritto all’istruzione, non si può tornare indietro di 20 anni", ha chiarito il premier

(LaPresse) – Il premier Mario Draghi, al termine del G20 straordinario sull’Afghanistan, in conferenza stampa ha fatto il punto sui temi toccati nella riunione e gli impegni presi. “C’è stata convergenza di vedute su come affrontare l’emergenza umanitaria. Questo si è tradotto in un mandato alle Nazioni Uniti per un coordinamento della risposta e peragire direttamente”, ha detto il presidente del Consiglio, che poi ha fatto sapere: “Tutti hanno toccato il problema dei diritti delle donne, con in testa la necessità di garantire loro il diritto all’istruzione, non si può tornare indietro di 20 anni”. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

