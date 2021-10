Lo ha detto il ministro per la Salute intervistato su Rai3

Il governo annuncia giro di vite per violenze e azioni ispirate al fascismo: “Pochi minuti fa ero alla sede della Cgil per incontrare Landini e vedere la devastazione dal vivo di quelle stanze, luogo simbolo della difesa del lavoro, è stato un pugno nello stomaco: dobbiamo essere molto duri con chi commette questi reati. Io sono per il pugno di ferro per chi commette i reati e per chi si richiama al fascismo“, ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza a ‘Che tempo che fa’ su Rai3.

