Così il leader della Lega tornando sull'episodio di sabato a Roma

(LaPresse) Matteo Salvini è tornato sull’assalto alla Cgil di sabato a Roma. “Noi condanniamo sempre ogni tipo di violenza essendone vittima settimanalmente. La violenza non è mai giustificata, gli assalti ai sindacati ai pronto soccorso sono un atto di criminalità. Le aggressioni agli uomini della Lega non ricevono la stessa solidarietà ma certo qualcosa nella gestione dell’ordine pubblico non ha funzionato. Qui, o qualcuno non è in grado di fare il suo mestiere o gli fa comodo. Forza Nuova? Non può essere il Parlamento a sciogliere un partito, c’è la legge”, ha detto il leader della Lega a margine di una iniziativa elettorale nel quartiere di Torre Vecchia a Roma.

