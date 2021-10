Il candidato sindaco del Centrodestra fa chiarezza dopo la bufera per le sue affermazioni sulla Shoah

“Io dichiaro con fermezza la ferma condanna nei confronti dell’antisemitismo, l’ho dichiarato da sempre”. Il candidato sindaco del Centrodestra a Roma Enrico Michetti – arrivando alla sede della CGIL – prova a fare chiarezza dopo la bufera scoppiata in seguito a sue affermazioni sulla Shoah pubblicate in un articolo risalente al febbraio 2020. Il candidato sindaco di Roma, che ha portato solidarietà al sindacato e a Maurizio Landini dopo l’assalto dei No Green Pass alla sede nazionale della CGIL, ha ribadito: “L’ho proprio dichiarato apertamente da tempo.

