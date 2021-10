Il leader di Azione: "Quello che è accaduto non può essere tollerato"

“Quello che è accaduto ieri è senza precedenti. È accaduto durante il Fascismo. Non può essere tollerato. Le organizzazioni che si richiamano al Fascismo vanno sciolte. Le persone che hanno guidato quell’attacco vanno messe in galera. Per fortuna sono già state arrestate. Chi vi ha partecipato, allo stesso modo”. Lo ha dichiarato il leader dl Azione, Carlo Calenda, a margine del presidio nella sede nazionale della CGIL a Roma. “Io porto la solidarietà del mio movimento politico Azione, che tra l’altro si richiama al Partito d’Azione, dunque a un partito che è nato dall’antifascismo, alla CGIL, al movimento sindacale tutto e aderiremo alla manifestazione del 16 ottobre”, ha concluso Calenda.

