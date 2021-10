Il governatore al presidio del sindacato: "Proporrò valori antifascisti in Statuto Lazio"

“Solidarietà alla polizia, alle forze di sicurezza, perché difendendo Roma hanno difeso la democrazia italiana, la Costituzione e la nostra libertà”. Così il governatore del Lazio Nicola Zingaretti parlando a margine del presidio della Cgil. “Non può esserci spazio per nessuna cultura di stampo neofascista e squadrista perché è contro tutti e lo scioglimento di queste organizzazioni è chiesto dalla Costituzione repubblicana stessa. Ora uniamo l’Italia intorno ai valori Costituzionali e condanniamo chi usa la rabbia delle persone per deliri ideologici. La prossima settimana proporrò che i valori antifascisti siano inseriti nello statuto della Regione Lazio che è una delle poche regioni che non aveva questo valore costituzionale al suo interno, perché anche su questo è ora di cambiare pagina”, ha aggiunto Zingaretti.

