Il vicesegretario del Pd: "Giorgia Meloni deve dire che si tratta di fascisti"

“È importante per dare solidarietà alla Cgil e a tutti i lavoratori e le lavoratrici che rappresenta e che sono stati colpiti da questo assalto squadrista e fascista che ci ricorda le pagine più buie della nostra storia. Basta ambiguità e tolleranza, è arrivato il tempo di sciogliere le organizzazioni fasciste lo chiediamo come Pd e le altre forze politiche dicano parole chiare e nette: non è storia, è un pericolo attuale”. Così Peppe Provenzano, vicesegretario del Partito Democratico, parlando al presidio Cgil a Roma. “Ho apprezzato la presenza qui di Lollobrigida di FdI ma serve un passo avanti decisivo la leader di quel partito, Giorgia Meloni, non si può limitare a dire che si tratta di delinquenti, deve dire che si tratta di fascisti, che il fascimo è un pericolo attuale che va combattuto. Mi auguro che sabato prossimo Meloni e Salvini siano in piazza perché chi si candida a guidare il Paese giura sulla Costituzione, e la Costituzione è antifascista”, ha concluso Provenzano.

