Il candidato sindaco di Roma del Centrosinistra: "Questo attacco è una cosa di una gravità inaudita"

È importante una risposta di Fratelli d’Italia dopo l’assalto squadrista alla sede nazionale della CGIL? “È importante, come ha detto Maurizio Landini, che tutte le forze politiche e sociali siano ferme e nette in una condanna senza ‘se’ e senza ‘ma’ di quello che è accaduto, e di posizioni che sostengono e praticano la violenza e la sopraffazione”. Lo ha dichiarato Roberto Gualtieri, candidato sindaco di Roma per il Centrosinistra, a margine del presidio alla sede nazionale della CGIL, nella capitale, assaltata e devastata sabato 9 ottobre da un gruppo di manifestanti No Green Pass guidati dai leader di Forza Nuova Roberto Fiore e Giuliano Castellino. “L’attacco a un sindacato è una cosa di una gravità inaudita. è bene che ci sia una reazione larga, unitaria, di tutte le forze sociali e politiche a difesa dei diritti della Costituzione contro la violenza, contro il Neofascismo. Mi aspetto anche una reazione molto severa da parte dello Stato nei confronti degli autori di questo assalto. È stato un atto deliberato e gravissimo”, ha aggiunto Gualtieri.

